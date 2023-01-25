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Крупнейшая частная энергокомпания Украины перешла на импорт электричества из ЕС

Украинская ДТЭК сообщила о начале импорта электричества из Европы

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Depositphotos

Холдинг ДТЭК, который является крупнейшим частным поставщиком электроэнергии на Украине, начал импортировать электричество из европейских стран. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале организации.

«В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины», — говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, мощности компании позволяют импортировать около 500 миллионов кВт/час в месяц. Такого объема электроэнергии хватит на покрытие потребления двух миллионов домохозяйств на один месяц.

Ранее в Госдепе США заявили, что страны G7 продолжат координировать действия в вопросах, связанных с оказанием помощи энергетической инфраструктуре Украины.

До этого мэр Киева Виталий Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что энергетическая инфраструктура Украины может подвергнуться коллапсу «в любую секунду». При этом дефицит электричества в столице составляет около 30%.

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