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Глава Минтранса сообщил, что господдержка российских авиакомпаний упадет в четыре раза

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Минтранс сократит гоcподдержку для авиакомпаний после рекордных объемов 2022 года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение главы министерства транспорта Виталия Савельева.

Как написала газета, в прошлом году кабмин выплатил авиакомпаниям за перевозку пассажиров на внутренних рейсах почти 100 млрд руб. Пока субсидию продлили с ноября 2022 года по март 2023 года, выделив 25,3 млрд руб. До этого источники издания в Минтрансе неоднократно говорили об увеличении этой суммы, но теперь на это не рассчитывают.

Снижение поддержки Савельев объяснил постепенным выкупом самолетов из лизинга российскими перевозчиками и уточнил, что ведомство планирует «снижать объемы запрашиваемых субсидий пропорциональному количеству выкупаемых самолетов».

Относительно динамики пассажиропотока Минтранс ожидает рост с 95 млн до 101 млн человек, причем цифру называют заниженной для перестраховки. Но источники в отрасли считают план едва ли выполнимым.

В первой половине января газета «Ведомости» со ссылкой на данные закрытой статистики Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) написала, что авиакомпании из России в 2022 году перевезли 95,1 млн пассажиров.

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