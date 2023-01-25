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Глава Минфина США Йеллен сообщила конгрессу о дополнительных мерах из-за достижения потолка госдолга

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Al Drago/Pool via Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила конгрессу о дополнительных мерах, принимаемых ее ведомством в связи с достижением установленного законом потолка госдолга. Об этом передает ТАСС.

Она подчеркнула, что в связи с установленным лимитом госдолга не сможет в полной мере направлять средства в Инвестиционный фонд государственных ценных бумаг.

«Нормы, регулирующие инвестиции в G Fund, прямо уполномочивают министра финансов приостанавливать инвестиции в G Fund, чтобы избежать нарушения лимита госдолга. Мои предшественники принимали меры по приостановке [выплат] в аналогичных ситуациях», — подчеркнула Йеллен в письме конгрессу.

Ранее Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила о возможности развития мирового финансового кризиса из-за невозможности США выплачивать долги.

По словам министра, невозможность США платить по долговым обязательствам «без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис». Последствия на себе может ощутить каждый американец.

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