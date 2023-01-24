Аналитики Frank RG сообщили, что кредитые карты стали гораздо менее выгодными для россиян

Аналитики компании Frank RG зафиксировали снижение показателя выгоды по кредитным картам российских банков, который в том числе учитывает размер кешбэка – возврата части суммы на «пластик» при оплате товаров и услуг. Показатель в 2022 году упал ниже 1% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает РБК.

Как следует из статьи, средняя выгода по кредиткам в прошлом году в массовом сегменте составила 0,8%. В 2021 году показатель был на уровне 1,1%. Средняя выгода по кредиткам упала и в сегменте премиальных карт – с 1,9% до 1,7%.

Как правило, банки начисляют кешбэк, чтобы их клиенты чаще оплачивали картой товары и услуги. Средний размер возврата на карту составляет 1% от суммы операции. По ряду категорий банки могут начислять повышенный кешбэк – 5-10% от суммы транзакции. Речь идет о таких категориях, как рестораны, путешествия, заправки.

Эксперты, опрошенные РБК, отметили, что снижение показателя выгоды по кредикам может быть связано с ужесточением требований Центробанка к кредитным организациям. В прошлом году финансовый регулятор ограничил размер максимальной эквайринговой комиссии, которую банки взимают с торговой точки, 1%. А размер интерчейнджа, который составляет основу этой комиссии, 0,7%. А кешбэк начисляется клиентам именно с доходов от эквайринговой комиссии, указали эксперты. После того, как нововведения вступили в силу, некоторые банки вовсе перестали начислять клиентам кешбэк.

Кроме того, по мнению экспертов, на снижение выгоды по кредиткам мог повлиять уход из России международных платежных систем Visa и MasterCard. Эксперты уточнили, что эти платежные системы разрабатывали множество программ лояльности вместе с российскими банками и компаниями. И именно в рамках этих программ клиенты могли получать повышенный кешбэк.

Эксперты не ожидают снижения выгоды по кредитным картам в 2023 году, потому что все корректировки этого показателя уже произошли в прошлом году.