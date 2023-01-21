Вложения в фонды развивающихся стран превысили рекордные $12 млрд за неделю

За прошедшую неделю международные инвесторы вложили в фонды развивающихся стран рекордные $12,7 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Чистый приток клиентских средств в фонды акций и облигаций emerging markets (EM) достиг рекордного за все время наблюдений значения — $12,7 млрд. Неделей ранее притоки в фонды EM составили всего $3,6 млрд. В фонды developed markets было инвестировано на отчетной неделе только $9,2 млрд, что более чем вдвое ниже инвестиций неделей ранее, отметили в публикации.

Участники рынка сошлись во мнении, что такая ситуация положительно повлияет на ситуацию в экономике. Кроме того, общее улучшение ситуации может также помочь снижению инфляции в США, что повлияет на ожидания по ключевой ставке ФРС.

Аналитики посчитали, что в ближайшие недели средства в фонд развивающихся стран продолжат поступать. Кроме того, чем лучше Китай справляется со своим экономическим ростом, тем больше будут вложения. Однако до сих пор сохраняются риски замедления экономики США.

17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе Всемирного экономического форума в Давосе дала оценку замедлению темпов роста мировой экономики в этом году. По ее словам, темпы снизятся до около 2,7%.