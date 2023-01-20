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T-online: в Германии закрыли «дочку» Nord Stream 2 AG

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Fabrizio Bensch/Reuters

Немецкая компания Gas for Europe, которая была «дочкой» Nord Stream 2 AG, была ликвидирована 1 января 2023 года. Об этом сообщает портал T-online, со ссылкой на собственные источники.

Портал отмечает, что закрытие компании формально означает, что даже если бы «Северный поток — 2» был отремонтирован и отношения Запада и России были в нормальном состоянии, то сертификация все равно была бы невозможна с точки зрения права.

Gas for Europe была создана в январе 2022 года в ходе процесса сертификации газопровода. Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии была обязана учредить дочернее предприятие и передать ему основной капитал германского сегмента.
Gas for Europe должна была стать независимым оператором участка газопровода по территории Германии. Сертификация была остановлена в конце февраля 2022 года.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Евросоюз и НАТО создали целевую группу по совместной защите критической инфраструктуры государств ЕС после терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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