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Госдума отказалась повышать МРОТ до 20 тыс. руб.

Госдума отклонила законопроект ЛДПР об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Госдума на пленарном заседании 18 января у отклонила законопроект, предложенный ЛДПР, предлагающий установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 20 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму 11 августа 2021 года. Инициативу представлял председатель комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Предлагается установить МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц...», - следовало из пояснительной записки.

19 января планируется рассмотреть проект закона о выплатах в 10 тыс. руб. родителям школьников к началу учебного года.

В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16 242 руб., что на 6,3% выше показателя предыдущего года.

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