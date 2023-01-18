ФНБ РФ сократился почти на 1 трлн рублей и составляет 10,4 трлн рублей

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России сократился почти на 1 трлн рублей и в настоящее время составляет 10,4 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

По данным министерства, на 1 января 2023 года объем ФНБ составляет 10 трлн 434,58 млрд рублей, что равно $148,35 млрд или 7,8% ВВП на 2022 год.

По состоянию на 1 декабря объем фонда составлял 11 трлн 389,508 млрд рублей.

В декабре часть ФНБ была реализована, средства были зачислены в федеральный бюджет для финансирования его дефицита.

«В результате этих конверсионных операций на счетах по учету средств ФНБ в Банке России в фунтах и иенах сформировались нулевые остатки», — говорится в сообщении Минфина.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что фактическая динамика российской экономики в прошлом году была лучше ожидаемых показателей.