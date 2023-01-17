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Минфин Казахстана: страна заплатит России около $43 млн за долю в Евразийском банке

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Brendan Smialowski/Pool/AP

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев раскрыл сумму, которую республика должна заплатить России за увеличение доли в капитале международного Евразийского банка развития (ЕАБР) с чуть выше 32% до более чем 37%. Это обойдется Казахстану в примерно $43 млн или 20 млрд тенге, передает агентство «Прайм» слова министра. Глава министерства республики уточнил, что деньги будут перечислены в течение трех-четырех лет.

16 января ЕАБР выступил с сообщением о перераспределении уставного капитала между его участниками. Как уточнили в банке, в результате данного перераспределения снизится доля России. Она уменьшится на 21, 1883 процентных пункта до 44, 7878%. Часть акций, которые принадлежали России, будут равномерно поделены между странами-участницами Евразийского банка – Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Белоруссией.

Доля Казахстана увеличится до 37,2865%, рост составит 4,2965 процентных пункта.

«Примерная сумма – 20 млрд тенге, по 5 млрд ежегодно, если разбить на три-четыре года», — сказал министр.

Он пояснил, что «рассрочка» объясняется нежеланием создавать нагрузку на бюджет республики. Министр также добавил, что увеличение доли Казахстана нужно для реализации большего количества инвестиционных проектов и смягчения эффекта от «определенных» западных санкций.

ЕАБР (англ. Eurasian Development Bank, EDB) — это международная финансовая организация, которая занимается инвестиционной деятельностью, направленную на развитие экономик, торгово-экономических связей и интеграционных процессов в вышеуказанных странах евразийского региона.

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