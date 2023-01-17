Путин заявил о росте добычи нефти в 2022 году, несмотря на антироссийские санкции

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в прошлом году уровень добычи нефти поднялся на 2% и составил 535 млн тонн, несмотря на

рестрикции, введенные в отношении России странами Запада. Его слова приводит РИА Новости.

«Добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на 2%», — заявил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что рост нефтегазовых доходов бюджета России в 2022 году составил 28%, доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли на 2,5 трлн руб.

2 декабря 2022 года страны G7, Евросоюза, Австралия и Норвегия согласовали ценовой предел на поставки российской нефти на уровне $60 за баррель, он начал работать 5 декабря. С 5 февраля прошлого года вступило в силу европейское эмбарго на закупку нефти и нефтепродуктов РФ, транспортируемой по морю.

Ограничения позволяют странам, не входящим в ЕС, закупать российскую нефть, однако запрещают предоставлять страховку, суда и любые услуги для перевозки нефти по морю, если ее стоимость выше $60. В ответ на санкции президент России Путин в конце декабря утвердил указ с ответными мерами на потолок цен на нефть: сырье запрещено продавать, если в контракте прямо или косвенно указан механизм фиксации предельной стоимости — то же касается и нефтепродуктов.