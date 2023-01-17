Путин ожидает, что инфляция во втором квартале снизится ниже 4%

Президент РФ Владимир Путин ожидает снижения инфляции в первом квартале до 5%, во втором квартале — ниже 4%. Его слова приводит ТАСС.

17 января российский лидер проводит заседание по экономическим вопросам. На мероприятии ожидается выступление министра экономического развития Максима Решетникова, председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера Марата Хуснуллина и главы Минфина России Антона Силуанова.

Ранее российский лидер заявил, что показатели, которых удалось достигнуть в этой сфере, оказались лучше прогнозов «противников России», а также превысили ожидание руководства страны.

Также он сообщал, что безработица находится на «историческом минимуме», а инфляция ниже ожидаемой и имеет тенденцию к сокращению. Он также отмечал, что «на подъеме» находится промышленное производство, сельское хозяйство и строительство.

В то же время министр экономического развития Максим Решетников прогнозировал, что во втором квартале 2023 года инфляция может оказаться ниже ключевого показателя в 4%.