Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин ожидает, что инфляция во втором квартале снизится ниже 4%

Президент РФ Владимир Путин ожидает снижения инфляции в первом квартале до 5%, во втором квартале — ниже 4%. Его слова приводит ТАСС.

17 января российский лидер проводит заседание по экономическим вопросам. На мероприятии ожидается выступление министра экономического развития Максима Решетникова, председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера Марата Хуснуллина и главы Минфина России Антона Силуанова.

Ранее российский лидер заявил, что показатели, которых удалось достигнуть в этой сфере, оказались лучше прогнозов «противников России», а также превысили ожидание руководства страны.

Также он сообщал, что безработица находится на «историческом минимуме», а инфляция ниже ожидаемой и имеет тенденцию к сокращению. Он также отмечал, что «на подъеме» находится промышленное производство, сельское хозяйство и строительство.

В то же время министр экономического развития Максим Решетников прогнозировал, что во втором квартале 2023 года инфляция может оказаться ниже ключевого показателя в 4%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть