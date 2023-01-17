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Акции крупнейших майнинговых компаний подорожали из-за роста курса биткоина

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Kin Cheung/AP

Повышение курса биткоина привело к тому, что ценные бумаги крупнейших компаний-добытчиков криптовалюты также стали дорожать. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Индекс MVIS Global Digital Assets Mining Index, включающий данные о 20 крупнейших майнерах, таких как Riot Blockchain, Galaxy Digital, Bitfarms и Iris Energy, вырос на 64% с начала января 2023 года. В этом месяце индикатор показал наибольший рост с момента его создания в декабре 2021 года, отметили в публикации.

По данным агентства, ценные бумаги некоторые других компаний выросли на 120-140%. При этом первая криптовалюта с начала января стала расти и уже поднялась в цене более чем на четверть (26,5%), до 21 тыс. На фоне позитивной динамики на рынке доходы майнеров также выросли. При этом сложность добычи биткоина выросла до рекордных показателей, так как майнеров становится все больше.

По словам экспертов рынка, пока невозможно предсказать, как долго будут расти котировки майнинговых компаний в этом году. В прошлом же году многие компании были вынуждены продавать добытую криптовалюту и возвращать оборудование.

16 января основатель хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что стоимость одного биткоина на бирже может увеличиться вдвое до $50 тыс. в течение следующих двух-трех лет. Скарамуччи назвал 2023 год «годом восстановления» для биткоина.

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