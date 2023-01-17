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«Ъ»: стоимость дизельного топлива в России упала до минимума с 2020 года в преддверии эмбарго ЕС

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Depositphotos

В преддверии запрета Евросоюза (ЕС) на импорт нефтепродуктов, перевозимых из России морским путем, оптовые цены на дизельное топливо на внутреннем рынке РФ упали до минимума конца 2020 года. Накануне биржевая стоимость дизтоплива снизилась на 1,5%, до 43,5 тыс. рублей за тонну из-за снижения спроса со стороны покупателей из ЕС, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Стоимость дизтоплива на бирже СПбМТСБ 16 января снизилась на 1,5%, до 43,5 тыс. руб. за тонну, до минимального значения с декабря 2020 года. В целом за год дизтопливо растеряло около 30% стоимости, в том числе около 10% с начала 2023 года <....> Дизтопливо дешевеет из-за уменьшения спроса со стороны европейских покупателей в преддверии эмбарго ЕС на нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля», — говорится в материале.

В настоящее время покупатели в России ждут повторения ситуации с падением цен на нефтепродукты, как это уже произошло с российской нефтью после вступления в силу эмбарго ЕС и «потолка» стоимости. Эти меры начали действовать с 5 декабря 2022 года и уже успели повлиять на снижение биржевых котировок, пояснил один из отраслевых собеседников.

16 января агентство Reuters со ссылкой на данные Vortexa сообщило, что европейские трейдеры нацелились на увеличение закупок российского дизельного топлива накануне вступления в силу эмбарго не него. В январе 2023 года импорт составил 770 тыс. баррелей в сутки, что стало рекордным показателем с марта 2022 года.

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