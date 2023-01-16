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DWN: введение потолка цен на электричество навредит экономике Европы

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Установление ценового потолка на электроэнергию может привести к отрицательным последствиям для экономик европейских государств. Об этом пишет автор немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Даниэль Грос.

«Стоимость электроэнергии может значительно вырасти, если власти вмешаются в ценообразование», — отметили в публикации.

По данным издания, сейчас страны Европы работают по системе, согласно которой цена электроэнергии формируется в зависимости от наиболее дорогого источника. Однако такой подход применим к оптовым поставкам. Потребительские же цены могут кардинально отличаться. Если правительство будет вмешиваться в эту систему, то это может навредить экономике европейских стран.

По словам автора статьи, искусственное изменение цен повышает размеры косвенных расходов, по аналогичной причине работает потолок цен.

11 января газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, писала, что Соединенные Штаты и их союзники готовят новые ограничения для российской нефтяной отрасли, который окажется сложнее действующих в настоящее время мер, но несет больше угроз для Москвы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к заявлениям о финансовых потерях России из-за введения потолка на нефть стоит относиться со скепсисом, поскольку страна до сих пор не сталкивалась с данным лимитом.

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