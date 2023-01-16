«Ведомости»: поставки российской нефти по трубопроводу в ЕС выросли на 7% в 2022 году

Трубопроводные поставки нефти из России в страны Евросоюза (ЕС) увеличились на 7% по итогам 2022 года. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.

По итогам прошлого года трубопроводные поставки российской нефти в ЕС увеличились на 7%, до 38,4 млн тонн. В публикации отметили, что экспорт поднялся даже несмотря на введение множества санкций против России. В частности, поставки выросли благодаря закупкам Венгрии и Чехии.

По данным издания, в прошлом году Венгрия нарастила импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба» на 45%, до 4,9 млн тонн. Чехия же увеличила закупки на четверть, до 4,2 млн тонн.

Источники «Ведомостей» указали на то, что в первом квартале 2023 года Россия планирует поставить в ЕС 4,85 млн тонн сырья. В декабре эти поставки были на уровне 2,9 млн тонн. При этом в плане поставок по «Дружбе» в период с января по март указано, что больше всего топлива будет закуплено Венгрией, свыше 1,3 млн тонн. А вот поставки в Германию будут сокращаться и упадут до 30 тыс. тонн.

Ранее в понедельник Минфин в своем отчете сообщил, что средняя цена главной российской экспортной марки нефти – Urals – составила $46,82 за баррель с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года. Согласно расчетам министерства, экспортная пошлина на российскую нефть снизится на $3,9 и составит $12,8 за тонну топлива.