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Правительство выделит 4 млрд рублей на создание «ледового навигатора» Северного морского пути

Около 4 млрд рублей в 2023–2024 годах будет направлено на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

«Ледяной навигатор» — система, которая объединит разливные электронные сервисы для оказания услуг участниками рынка логистики. В нее войдут как автоматизированные измерительные комплексы, установленные на судах, так и оборудование для быстрого мониторинга ледовой обстановки на базе летательных аппаратов. Новая система позволит собирать более полные данные о погодных условиях в режиме реального времени. И также в режиме реального времени отслеживать изменения в ситуации, увеличивать безопасность судов на Северном морском пути. По словам Мишустина, это важно для доставки грузов в срок, в том числе на экспорт и в рамках северного завоза.

«Правительство утвердило правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на 2023 и 2024 годы предусмотрено почти 4 млрд рублей», — отметил премьер-министр.
Цель инициативы – обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике.

Северный морской путь — это наиболее быстрый морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Российским законодательством Северный морской путь определен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому).

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