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Россияне назвали главные претензии к курортам в РФ

Почти половина россиян недовольны высокой стоимостью аренды жилья на российских курортах

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Global Look Press

Порядка 40% россиян высказали мнение, что у сервиса на курортах в РФ есть много недостатков. Из них 66% не устраивают высокие цены на аренду жилья, а 43% — состоянием жилья под съем и отелей. При этом более половины – 53% — сообщили, что их устраивает сервис на курортах в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос страховой компании «Росгосстрах» и сервиса бронирования отелей «Большая страна».

Более трети респондентов – 37% — сообщили о проблемах с транспортной доступностью курортов. 35% опрошенных не устраивает качество питания и уровень сервиса. Респонденты назвали его низким. Еще 31% участников опроса обратил внимание, что нет инфраструктуры, которая бы позволила разнообразить отдых.

По результатам опроса, 91% граждан сейчас путешествует именно по России. Из них 80% — самолетом, почти половина – 45% — поездом. Менее трети респондентов – 27% — выбирают автомобиль. Сроки путешествий внутри страны составляют от семи до десяти дней. О такой продолжительности отдыха в России заявили 33% и 42% респондентов соответственно.

Как пишет РБК, более трети респондентов – 37% — готовы потратить на отдых в России 30-50 тыс.

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