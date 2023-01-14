Bloomberg сообщил о конце эпохи олигархов, которые жили богато на прибыль своих компаний

Эпоха олигархов, богатеющих за счет прибыли своих компаний, подошла к концу. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение топ-менеджеров компаний и владельцев бизнеса в России.

«Эпоха «дивидендных аристократов» — олигархов, которые в последние годы богато жили за счет огромных прибылей своих компаний, — ушла навсегда», — заявил один из собеседников издания.

По его словам, президент России Владимир Путин не поддерживает национализацию, однако время возможности для олигархов пользоваться выгодами высоких цен на нефть закончилось. «Военное время требует жертв от всех», — подчеркнул источник издания.

По информации Bloomberg, некоторые российские предприниматели, покинувшие территорию страны, обеспокоены тем, что их активы могут перейти к конкурентам.

Во второй половине декабря спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы работают над законопроектом о введении повышенной ставки налогообложения для покинувших страну россиян. Тогда Володин сказал, что в российском обществе «не поддерживают» людей, которые приняли решение уехать.