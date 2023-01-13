Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Equinor заявил, что нефть и газ окажутся незаменимыми в течение десятилетий

close
100%

Спрос на нефть и газ останется высоким в течение десятилетий. Такое мнение выразил генеральный директор норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедаль в интервью журналу Der Spiegel.

«Нефть и газ будут незаменимы еще десятилетия. Вы бы предпочли покупать энергию у демократических стран, таких как Норвегия. Мы будем добывать нефть и газ до тех пор, пока на них есть спрос. И сейчас он на пике», — сказал он.

По словам главы Equinor, европейский регион становится все более зависимым по части энергетики. До 2022 года в основном Европа импортировала топливо из России, теперь покупает у Норвегии и получает со всего мира на танкерах в форме сжиженного природного газа (СПГ).

На прошлой неделе глава крупнейшей энергокомпании Норвегии Андерс Опедаль заявил, что дефицит газа на европейском рынке сохранится в 2023 году.

Во второй половине декабря вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, согласно которому рост добычи газа в Норвегии и Великобритании будет носить краткосрочный характер, поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз могут быть нестабильны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть