Глава Equinor заявил, что нефть и газ окажутся незаменимыми в течение десятилетий

Спрос на нефть и газ останется высоким в течение десятилетий. Такое мнение выразил генеральный директор норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедаль в интервью журналу Der Spiegel.

«Нефть и газ будут незаменимы еще десятилетия. Вы бы предпочли покупать энергию у демократических стран, таких как Норвегия. Мы будем добывать нефть и газ до тех пор, пока на них есть спрос. И сейчас он на пике», — сказал он.

По словам главы Equinor, европейский регион становится все более зависимым по части энергетики. До 2022 года в основном Европа импортировала топливо из России, теперь покупает у Норвегии и получает со всего мира на танкерах в форме сжиженного природного газа (СПГ).

На прошлой неделе глава крупнейшей энергокомпании Норвегии Андерс Опедаль заявил, что дефицит газа на европейском рынке сохранится в 2023 году.

Во второй половине декабря вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, согласно которому рост добычи газа в Норвегии и Великобритании будет носить краткосрочный характер, поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз могут быть нестабильны.