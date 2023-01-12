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Оператор ГТС Украины: Молдавия открыла стране доступ к виртуальному реверсу газа

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Украина получила возможность осуществлять виртуальный реверс газа в точке соединения газотранспортной системы (ГТС) с Молдавией. Об в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила компания «Оператор ГТС Украины», передает ТАСС.

Согласно сообщению, молдавское правительство одобрило решение о необходимых изменениях в законодательстве, которые откроют возможности всем компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точке соединения с Украиной.

Отмечается, что украинские заказчики смогут осуществлять транспортировку газа азербайджанской добычи и нероссийского происхождения по Трансбалканскому коридору — из LNG-терминалов в Греции и Турции.

Как уточняется в сообщении компании, ранее этот механизм использовался преимущественно заказчиками из самой Молдавии.

В конце декабря сообщалось, что молдавская государственная энергетическая компания «Энергоком» впервые произвела тестовую закупку 4,3 млн куб. м газа из Трансбалканского газопровода, который проходит по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции.

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