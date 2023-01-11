Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: заводы IKEA в России продадут до конца первой половины 2023 года

close
100%
РИА «Новости»

Сделку по продаже заводов шведского ретейлера IKEA в России планируют закрыть в первой половине 2023 года. Однако для ее завершения необходимо будет получить соответствующее разрешение со стороны правительства, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление международного подразделения скандинавской компании.

«Наша цель — завершить продажу в первой половине 2023 года. Согласно правилам и положениям, сделка подлежит согласованию с правительством», — рассказали в IKEA.

При этом в подразделении не стали уточнять, какие именно потенциальные покупатели в настоящее время претендуют на российские активы шведского ретейлера. На российском рынке IKEA владеет несколькими заводами, в том числе в Новгородской и Ленинградской областях.

26 декабря губернатор Новгородской области Андрей Никитин анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA. К концу прошлого года сделка находилась на финальном этапе, а ее закрытие планируется до конца первого квартала 2023 года. На данный актив претендуют «несколько конкретных интересантов».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть