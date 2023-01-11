«Известия»: заводы IKEA в России продадут до конца первой половины 2023 года

Сделку по продаже заводов шведского ретейлера IKEA в России планируют закрыть в первой половине 2023 года. Однако для ее завершения необходимо будет получить соответствующее разрешение со стороны правительства, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление международного подразделения скандинавской компании.

«Наша цель — завершить продажу в первой половине 2023 года. Согласно правилам и положениям, сделка подлежит согласованию с правительством», — рассказали в IKEA.

При этом в подразделении не стали уточнять, какие именно потенциальные покупатели в настоящее время претендуют на российские активы шведского ретейлера. На российском рынке IKEA владеет несколькими заводами, в том числе в Новгородской и Ленинградской областях.

26 декабря губернатор Новгородской области Андрей Никитин анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA. К концу прошлого года сделка находилась на финальном этапе, а ее закрытие планируется до конца первого квартала 2023 года. На данный актив претендуют «несколько конкретных интересантов».