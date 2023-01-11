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Путин сообщил, что дополнительные ненефтегазовые доходы страны составили 200 млрд рублей

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Pixabay

Президент России Владимир Путин сообщил, что российский бюджет пополнился дополнительными ненефтегазовыми доходами в размере 200 млрд руб. Об этом речь шла на первом в 2023 году совещании с членами правительства, написало агентство ТАСС.

«Мы знаем, что дополнительные доходы бюджета, причем они связаны не с нефтяными, не с газовыми доходами, а как раз с ненефтегазовыми доходами, (составляют) 200 млрд рублей предварительно», — сообщил он.

По словам главы государства, эти деньги позволяют России решать необходимые вопросы развития страны. Путин уточнил, что имеет в виду работу на федеральном уровне и по региональному измерению.

Ранее 11 января пресс-служба министерства финансов сообщила, что по итогам января 2023 года федеральный бюджет России недополучит 54,5 млрд руб. от экспортных продаж в нефтегазовой сфере.

До этого в тот же день в пресс-службе Банка России сообщили, что регулятор возобновит проведение операций с зарубежной валютой на внутреннем рынке в соответствии с реализацией Минфином России механизма бюджетного правила.

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