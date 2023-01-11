Цена за алюминий на бирже превысила $2 500 за тонну впервые с 9 декабря 2022 года

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) превысила отметку в $2,5 тыс. за тонну впервые с 9 декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные на бирже.

В моменте цены на алюминий на бирже поднялись до $2 503. При этом к 11.30 мск они немного опустились и алюминий торговался на уровне $2 478 за тонну. К 13.25 мск торги проходили на уровне $2 494 за тонну.

В марте 2022 года цены на алюминий побили мировой рекорд, поднявшись до отметки в $4 074 за тонну.

12 ноября в Алюминиевой ассоциации России заявили, что представители строительной отрасли констатируют, что алюминий все чаще находит применение в различных строительных направлениях, а тенденцией последних лет является широкое проникновение алюминия в сферу жилищного строительства.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что на складах ведущей мировой товарной биржи LME скопились большие объемы российской меди. Объемы «ненужной» меди на Лондонской бирже металлов за сентябрь увеличились на 26-225%.