Минтранс РФ: Россия и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами

Россия и Казахстан договорились увеличить количество рейсов между странами. Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ по итогам встречи министров транспорта РФ и Казахстана Виталия Савельева и Романа Скляра.

В сообщении уточняется, что авиационным властям двух стран было поручено согласовать в ближайшее время дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города Казахстана и России.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что появилась возможность возобновить прямые рейсы между Россией и Грузией и отменить визовый режим.

До этого заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач сообщил, что РФ и Абхазия разработали совместный проект по возобновлению авиасообщения между двумя странами. По словам замглавы, на реализацию проекта по восстановлению аэропорта Бабушара потребуется 20,54 млрд руб. Вольвач уточнил, что планируемая пропускная способность аэропорта после первого этапа реконструкции составит 400 пассажиров в час, или 3 млн пассажиров в год.