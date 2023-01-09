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Стратегического запаса нефти США хватит на загрузку НПЗ на 20 дней

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Gregory Bull/AP

Замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал РИА Новости, что стратегических запасов нефти США хватит, чтобы заполнить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на 20 дней.

По данным Минэнерго США, стратегический запас нефти в США за неделю, завершившуюся 30 декабря, сократился на 2,7 млн баррелей до 372,4 млн баррелей. Резерв продолжает сокращаться с сентября 2021 года.

Колобанов подчеркнул, что стратегический нефтяной резерв США потенциально может содержать до 730 млн баррелей нефти. Но такой уровень для обеспечения непрерывности поставок в случае чрезвычайных происшествий не требуется.

«Нынешний уровень стратегических запасов позволяет обеспечить нефтеперерабатывающие мощности более чем на 20 дней даже при полной остановке нефтедобычи в США», — добавил Колобанов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти США отклонили предложения по покупке нефти для стратегического резерва.

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