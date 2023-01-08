Эксперт рассказал, на сколько хватит запасов нефти в мире

Генеральный директор компании «Европейская Электротехника» Илья Каленков заявил в интервью РИА Новости, что нефти в мире «хватит еще правнукам» и не стоит бояться, что она закончится.

Он отметил, что количество добываемой нефти — вопрос технологий добычи. Сегодня нефть добывается с глубины 3-3,5 километра, и это считается нормой. Однако еще 40 лет назад добыча велась с глубины всего полтора километра, а залежи глубже считались недосягаемыми.

Как полагает Каленков, реальное количество нефти на планете «не поддается никакой внятной оценке».

«Вполне может быть, что человечество научится синтезировать нефтехимию из воздуха, и тогда нефть будет не нужна. Это вопрос технологий будущего», — резюмировал эксперт.

Ранее обозреватель Financial Times Рана Форухар заявила, что желание Китая покупать нефть у стран Ближнего Востока в юанях может привести к формированию нового энергопорядка в мире.

Она считает, что встречу главы Китая Си Цзиньпина с главами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива в декабре 2022 можно было интерпретировать как «рождение нефтеюаня». Кроме того, по словам аналитика швейцарского банка Credit Suisse Золтана Позара, данная встреча совпала с желанием стран БРИКС отказаться от расчетов в долларах.