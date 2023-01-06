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Минобороны Турции: с начала сделки по гуманитарному коридору вывезли 17 млн тонн зерновых

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Mehmet Emin Calsikan/Reuters

Порядка 17 млн тонн зерновых вывезли по морскому гуманитарному коридору с начала реализации сделки. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала ТRТ.

«За время функционирования зернового коридора при координации и поддержке Турции вывезено почти 17 млн тонн зерна», — заявил министра обороны Турции.

Соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины 22 июля в Стамбуле подписали представители России, Турции, Украины и ООН.

29 октября, после нападения Украины на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте, Россия объявила о прекращении своего участия в зерновой сделке «на неопределенный срок». 2 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право выхода из зерновой сделки в случае нарушения ее условий со стороны Киева. Тогда украинская сторона дала гарантии того, что не будет использовать зерновой коридор в военных целях.

В середине декабря Путин подписал закон, позволяющий российским страховщикам в 2023 году заключать сделки со страховщиками из недружественных государств, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.

Во второй половине декабря пресс-служба Минобороны Турции сообщала, что из портов Украины по морскому гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки вывезли более 14 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

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