Эрдоган: Турция переработает российское зерно и будет отправлять в бедные страны Африки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет перерабатывать у себя российское зерно и отправлять в бедные страны Африки. Об этом сообщает ТАСС.

«Утром у нас был подробный телефонный разговор с [президентом России Владимиром] Путиным. Он вновь сообщил о готовности поставлять бедным странам Африки зерно из России. Мы со своей стороны будем перерабатывать это зерно на своих предприятиях в муку и прилагать усилия для его направления в бедные африканские страны», — сказал президент Турции.

Ранее Эрдоган заявлял, что согласен с предложением Путина сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Черном море.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 29 октября Министерство обороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора.