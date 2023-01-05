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Эрдоган: Турция переработает российское зерно и будет отправлять в бедные страны Африки

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Vadim Ghirda/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет перерабатывать у себя российское зерно и отправлять в бедные страны Африки. Об этом сообщает ТАСС.

«Утром у нас был подробный телефонный разговор с [президентом России Владимиром] Путиным. Он вновь сообщил о готовности поставлять бедным странам Африки зерно из России. Мы со своей стороны будем перерабатывать это зерно на своих предприятиях в муку и прилагать усилия для его направления в бедные африканские страны», — сказал президент Турции.

Ранее Эрдоган заявлял, что согласен с предложением Путина сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Черном море.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 29 октября Министерство обороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора.

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