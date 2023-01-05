Кабмин Украины: компании-импортеры энергии из ЕС получат непрерывное энергоснабжение

Правительство Украины приняло постановление, по которому компании, импортирующие электроэнергию из стран ЕС, получат непрерывное энергоснабжение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретариат кабмина страны

Разработано постановление «Об утверждении положения об особенностях импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2022/2023 годов в условиях правового режима военного положения на Украине». Согласно документу, появляются дополнительные гарантии для участников рынка электроэнергии, которые импортирут ее из стран ЕС.

Сейчас согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. В сообщении властей говорится, что этих объемов не хватает для полного покрытия дефицита мощностей в вечерние пиковые часы. Киев рассчитывает, что привлечение импорта значительно снизит объем небаланса.

Отмечается, что цены на рынке «на сутки вперед» в странах ЕС существенно выше цены на Украине, поэтому импорт электроэнергии является одним из инструментов снижения дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме страны, который возник с октября прошлого года.

Графики почасовых отключений не будут применяться, если потребитель станет импортировать объемы не меньше собственного потребления в сентябре 2022 года – до применения принудительных ограничений электроснабжения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился о новых поставках оборудования для энергосистемы страны, ожидается поставка из 1800 трансформаторов и более семи тысяч генераторов разной мощности.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент России Владимир Путин.