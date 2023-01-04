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Власти Литвы выделили около €557 млн на компенсации за газ и электричество

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РИА «Новости»

Правительство Литвы решило выделить порядка €557 млн на компенсации расходов на природный газ и электричество населению и бизнесу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина прибалтийской республики.

«Из одолженных от имени государства средств €556,8 млн будут использованы на выплаты компенсаций за электроэнергию и газ хозяйственным субъектам и бытовым потребителям», — сказано в сообщении.

Отмечается, что населению направят €382,8 млн, а бизнесу — €174 млн. Средства для выполнения необходимых процедур передаются Минфину Литвы.

Как заявляло это министерство, в государственном бюджете на 2023 год на компенсации стоимости энергоносителей предусмотрены €812 млн. При этом реально, согласно оценке министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте, должно хватить €714 млн.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что весной 2023 года стоимость газа в стране будет в два раза выше самых высоких ранее показателей.

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