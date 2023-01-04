Кабмин РФ предоставил Ямальской шельфовой компании два участка недр в Карском море

Правительство России предоставило Ямальской шельфовой компании право пользоваться двумя участками углеводородов в Карском море без аукциона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Участки предоставляются для геологического изучения недр, поиска и оценки углеводородных месторождений.

Этими двумя участками стали Восточно-Сеяхинский и Среднеобский, чьи границы лежат вдоль береговой линии Обской губы Карского моря.

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии России оценили рост запасов нефти в России до 600 млн тонн в 2022 году, кроме того выросли запасы природного газа — до 675 млрд куб. м.

«Прогноз прироста запасов нефти и конденсата за счет геологоразведки в 2022 году — 600 млн тонн, запасов газа — 675 млрд куб метров», — указано в сообщении.

При этом, по данным Минприроды, в 2022 году значительно выросли инвестиции в геологоразведку углеводородов со стороны недропользователей — с 315 до 390 млрд рублей.