ДТЭК сообщила о новых повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине

Один из объектов украинской энергетической компании ДТЭК был поврежден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Пострадал один из энергетических объектов «ДТЭК Энерго»», — заявили в компании, уточняя, что было повреждено оборудование предприятия.

Ранее ДТЭК проинформировала об экстренных отключениях света в Одессе в первый день 2023 года. Жителей призвали не включать все приборы одновременно во избежание аварий. При этом экстренные отключения света в Днепре и Киеве отменяют, хотя графики стабилизационных отключений там пока не были опубликованы.

Сразу после полуночи в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР была объявлена воздушная тревога.

31 декабря на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе, после которых около 30% жителей остались без света.