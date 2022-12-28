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Мантуров: IKEA намерена до конца года договориться с покупателями бизнеса в России

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РИА «Новости»

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью ТАСС сообщил, что компания IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями своих предприятий в Российской Федерации.

«Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, <…> При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями», — заявил он.

В марте группа компаний «Интер Икеа» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии.

Позднее в IKEA также сообщили о продаже своих четырех фабрик в России и планах о приостановке розничной торговли, что потребовало уменьшения штата сотрудников.

В ноябре «Газета.Ru» выяснила, что более четверти россиян так и не нашли замену товарам из IKEA.

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