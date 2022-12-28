ЦБ хочет ограничить число возможностей взять льготную ипотеку для одного заемщика

В России хотят сделать льготную ипотеку более адресной, ограничив число возможностей ее получения. С соответствующим предложением выступает Банк России. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявила директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ (ЦБ) Елизавета Данилова.

«Мы также всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость», — сказала Данилова.

По ее словам, в результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан сокращается.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что кабмин рассматривает сценарии модификации программы льготной ипотеки. Он указал, что льготная ипотека принималась в момент антикризисного реагирования, но сейчас эта программа «требует модификации».