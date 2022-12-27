Мишустин: нужно скоординировать работу по предоставлению земельных участков военным

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо скоординировать работу федеральных органов власти и субъектов по безвозмездному предоставлению земельных участков отличившимся российским военнослужащим. Об этом Мишустин сказал на заседании координационного совета по обеспечению нужд вооруженных сил, передает ТАСС.

По словам премьер-министра, президент РФ Владимир Путин рекомендовал органам государственной власти Московской области, Крыма и Севастополя принять законодательные акты в своих регионах, предусматривающие «безвозмездное предоставление земельных участков отличившимся в спецоперации военным и членам их семей».

«Необходимо скоординировать работу руководства указанных субъектов и всех заинтересованных органов исполнительной власти по конкретному решению этого вопроса», — добавил он.

Также Михаил Мишустин объявил о скорой проверке средств, выделенных на проведение специальной военной операции. По его словам, российское правительство запланировало проверки ресурсов, предназначавшихся на ремонт и производство вооружений, военной и специальной техники, а также закупку горюче-смазочных материалов.