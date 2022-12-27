Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин: нужно скоординировать работу по предоставлению земельных участков военным

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо скоординировать работу федеральных органов власти и субъектов по безвозмездному предоставлению земельных участков отличившимся российским военнослужащим. Об этом Мишустин сказал на заседании координационного совета по обеспечению нужд вооруженных сил, передает ТАСС.

По словам премьер-министра, президент РФ Владимир Путин рекомендовал органам государственной власти Московской области, Крыма и Севастополя принять законодательные акты в своих регионах, предусматривающие «безвозмездное предоставление земельных участков отличившимся в спецоперации военным и членам их семей».

«Необходимо скоординировать работу руководства указанных субъектов и всех заинтересованных органов исполнительной власти по конкретному решению этого вопроса», — добавил он.

Также Михаил Мишустин объявил о скорой проверке средств, выделенных на проведение специальной военной операции. По его словам, российское правительство запланировало проверки ресурсов, предназначавшихся на ремонт и производство вооружений, военной и специальной техники, а также закупку горюче-смазочных материалов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть