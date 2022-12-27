Вице-премьер РФ Белоусов заявил о бессмысленности создания мобилизационной экономики

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в данный момент нет смысла создавать мобилизационную экономику. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас в таком плане смысла никакого нет, просто не получится этого сделать», — сказал Белоусов и пояснил, что мобилизационной экономики как таковой не существует, есть только мобилизационное общество.

Вице-премьер отметил, что у российского правительства есть достаточно большое количество резервов и рычагов, которые можно задействовать для решения поставленных задач.

Он также добавил, что правительству РФ в 2022 году удалось сохранить управляемость экономикой.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что на данный момент для российской экономики выгодно было бы иметь 70–80 рублей за доллар. По его словам, крепкий рубль свою роль для экономики уже сыграл.