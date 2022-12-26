Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор Новгородской области анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA

Губернатор Никитин: сделку по покупке фабрики IKEA в Новгороде закроют в 2023 году

close
100%
РИА «Новости»

Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, закрыть ее должны до конца первого квартала 2023 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Сейчас идут переговоры, есть несколько конкретных интересантов. Решение должна принять штаб-квартира указанной компании <…> после чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России», — заявил Никитин.

Потенциальных инвесторов он называть не стал. Однако сообщил, что эти люди побывали на заводах и ознакомились с производством. Специально для них, по словам Никитина, предприятие запускали в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что более четверти россиян так и не нашли замену товарам из IKEA.

В начале ноября стало известно, что чистая прибыль IKEA снизилась вдвое после ухода из России и составила €710 млн к концу 2022 фингода.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть