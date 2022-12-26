Губернатор Новгородской области анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA

Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, закрыть ее должны до конца первого квартала 2023 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Сейчас идут переговоры, есть несколько конкретных интересантов. Решение должна принять штаб-квартира указанной компании <…> после чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России», — заявил Никитин.

Потенциальных инвесторов он называть не стал. Однако сообщил, что эти люди побывали на заводах и ознакомились с производством. Специально для них, по словам Никитина, предприятие запускали в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что более четверти россиян так и не нашли замену товарам из IKEA.

В начале ноября стало известно, что чистая прибыль IKEA снизилась вдвое после ухода из России и составила €710 млн к концу 2022 фингода.