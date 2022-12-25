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Новак: Россия добудет в 2023 году не менее 500 млн тонн нефти в условиях нового эмбарго

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Максим Богодвид/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ сможет добыть в 2023 году не менее 490-500 млн тонн нефти. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Не исключаю, что в 2023 году будут риски снижения добычи в определенные периоды. Возможно, на пике мы сократим ее на 7-8%. Однако в целом по году мы добудем не менее 490-500 млн тонн. Но повторюсь, многое будет зависеть от логистики», — сказал он.

Новак отметил, что российские нефть и нефтепродукты будут востребованы в следующем году, несмотря даже на введение Евросоюзом эмбарго на это топливо.

5 декабря вступило в силу эмбарго на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. С этого дня ЕС официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Также страны G7 и Австралия отказались перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.

23 декабря Новак заявлял, что он ожидает резкого роста цен на нефтепродукты в Европе после того, как вступит в силу эмбарго на российские нефтепродукты, которое должно вступить в силу 5 февраля 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин обещал принять указ об ответных мерах на потолок цен на нефть 26-27 декабря. По его словам, Россия не получает ущерба в результате ограничения стоимости нефти, продавая топливо «примерно по этим ценам».

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