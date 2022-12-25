Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Мищенко заявил о наличии альтернативных маршрутов у РФ для поставки углеводородов

close
100%
Reuters

Россия будет развивать альтернативные маршруты поставок углеводородов в те страны, которые не поддержали введения потолка цен и прочие ограничения. Об этом RT заявил руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко.

«Остается развивать альтернативные маршруты. Есть крупные потребители углеводородов, которые не поддержали санкции. Например, Индия, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Они для нас являются приоритетными рынками», — отметил Мищенко.

По его словам, позиция не поставлять энергоресурсы в те страны, которые поддержали санкции, очень верная. Россия не будет играть в такие игры и учитывать лимит цен при поставках.

Он добавил, что введение подобных ограничений только разрушает рынок и механизм ценообразования, который формировался десятки лет.

Ранее в воскресенье глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не будет поставлять свою нефть по установленным Западом ценам. Министр отметил, что ценовой потолок, введенный Европой на российскую нефть, «приведет к искажениям цен и искажениям рынка». По его словам, завтра западные страны могут установить ценовые потолки для других производителей, на что Москва не может согласиться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть