Аналитик Мищенко заявил о наличии альтернативных маршрутов у РФ для поставки углеводородов

Россия будет развивать альтернативные маршруты поставок углеводородов в те страны, которые не поддержали введения потолка цен и прочие ограничения. Об этом RT заявил руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко.

«Остается развивать альтернативные маршруты. Есть крупные потребители углеводородов, которые не поддержали санкции. Например, Индия, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Они для нас являются приоритетными рынками», — отметил Мищенко.

По его словам, позиция не поставлять энергоресурсы в те страны, которые поддержали санкции, очень верная. Россия не будет играть в такие игры и учитывать лимит цен при поставках.

Он добавил, что введение подобных ограничений только разрушает рынок и механизм ценообразования, который формировался десятки лет.

Ранее в воскресенье глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не будет поставлять свою нефть по установленным Западом ценам. Министр отметил, что ценовой потолок, введенный Европой на российскую нефть, «приведет к искажениям цен и искажениям рынка». По его словам, завтра западные страны могут установить ценовые потолки для других производителей, на что Москва не может согласиться.