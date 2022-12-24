Советник Зеленского предложил уничтожить производство оружия в Иране и перейти к арестам

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в иранском вопросе нужно уйти от «неработающих санкций» и перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства. Об этом он сообщил в Twitter.

»Иран, который планирует увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт «международных санкций» <...> Важно отказаться от концепции «неработающих санкций», «бездействующей резолюции ООН», и перейти к более разрушительным инструментам — уничтожение производства и арестам поставщиков», — сказано в сообщении.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призывал президента Украины Владимира Зеленского не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках вооружения России.

До этого Канаани прокомментировал заявления Украины о передаче беспилотников России, назвав их необоснованными. Иранский дипломат подтвердил, что Тегеран не поставлял свои беспилотные летательные аппараты какой-либо из сторон конфликта.

Ранее со стороны Запада неоднократно поступали обвинения в адрес Ирана о том, что он поставляет России беспилотники для использования их на Украине. Власти двух стран опровергали подобные утверждения.

Также в Госдепартаменте США утверждали, что отношения России и Ирана становятся полномасштабным оборонным партнерством. Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс не стал строить предположения о том, для каких целей Иран мог бы использовать помощь РФ.