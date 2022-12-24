Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Eni решил построить в Конго второй плавучий СПГ-терминал мощностью в 2,4 млн тонн в год

close
100%
Depositphotos

Итальянская энергокомпания Eni запланировала строительство в Конго второй плавучей установки по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 2,4 млн тонн в год. Об этом сообщается на сайте организации.

«Eni подписала контракт с компанией Wison Heavy Industry на строительство и установку плавучего терминала СПГ мощностью 2,4 млн тонн в год. Он будет размещен на шельфе Республики Конго», — отметили в публикации.

В пресс-релизе указали, что благодаря новой установки производство СПГ на проекте вырастет до 3 млн тонн в год уже к 2025 году.

В сообщении добавили, что предварительные работы уже начались. Например, было заказано оборудование, комплектующие для длительного пользования.

18 декабря сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла прокомментировал открытие первого в стране плавучего терминала для приема СПГ. По его мнению, данная мера не поможет Германии справиться с нынешним энергетическим кризисом.

До этого вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства заявила, что грузинские власти при помощи Азербайджана вернулись к разработке проекта строительства терминала для СПГ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть