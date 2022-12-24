Eni решил построить в Конго второй плавучий СПГ-терминал мощностью в 2,4 млн тонн в год

Итальянская энергокомпания Eni запланировала строительство в Конго второй плавучей установки по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 2,4 млн тонн в год. Об этом сообщается на сайте организации.

«Eni подписала контракт с компанией Wison Heavy Industry на строительство и установку плавучего терминала СПГ мощностью 2,4 млн тонн в год. Он будет размещен на шельфе Республики Конго», — отметили в публикации.

В пресс-релизе указали, что благодаря новой установки производство СПГ на проекте вырастет до 3 млн тонн в год уже к 2025 году.

В сообщении добавили, что предварительные работы уже начались. Например, было заказано оборудование, комплектующие для длительного пользования.

18 декабря сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла прокомментировал открытие первого в стране плавучего терминала для приема СПГ. По его мнению, данная мера не поможет Германии справиться с нынешним энергетическим кризисом.

До этого вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства заявила, что грузинские власти при помощи Азербайджана вернулись к разработке проекта строительства терминала для СПГ.