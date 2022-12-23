«Ъ» сообщил, что Центробанк может снизить порог для квалифицированных инвесторов до 20 млн рублей

Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора, необходимый для участия на биржевых торгах акциями и активами, недоступными для других категорий инвесторов, может снизиться до 20 млн рублей. Соответствующую возможность допустили в Центробанке (ЦБ), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

В настоящее время для получения статуса квалифицированного инвестора требуется соответствовать одному из критериев: иметь не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб.

«Если исходно ЦБ предлагал поднять его с 6 млн до 30 млн рублей, то сейчас обсуждается планка в 20 млн руб. Еще один источник утверждает, что речь идет о 15-20 млн руб.», — говорится в материале.

Главное преимущество квалифицированных инвесторов заключается в том, что им доступен на торгах больший ассортимент финансовых инструментов и предложений. В частности, такие инвесторы могут без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, уточняется в статье.

19 октября директор департамента долгового рынка Московской биржи (Мосбиржи) Глеб Шевеленков заявил об увеличении числа квалифицированных инвесторов на торговой площадке в августе-сентябре. В первых месяц осени их количество выросло почти на 19,3 тыс. и достигло 403 тыс. человек. Для сравнения, до недавнего времени ежемесячный прирост составлял порядка 1,5-3 тыс.