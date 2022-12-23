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Вице-премьер Новак: Россия уверена, что ее энергоресурсы будут востребованы в мире

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Россия уверена, что ее энергетические ресурсы будут востребованы в мире, поскольку без нее сложно обеспечить мировое экономическое развитие. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, этому не воспрепятствует развитие солнечной, ветровой генерации. Новак высказал уверенность в том, что углеводороды продолжат быть ключевыми в энергобалансе еще продолжительное время.

«Без российских энергетических ресурсов, или продукции, которая переработана из нее в конечную продукцию, сложно будет обеспечить экономическое развитие в мире: повышение качества жизни, энергообеспечение, энергобезопасность», — сказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Новак заявил, что Россия запретит поставку нефти и нефтепродуктов тем странам, которые будут требовать соблюдения введенного Западом потолка цен.

22 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что 26-27 декабря подпишет указ об ответных мерах на согласованный западными странами потолок цен на нефть.

Новость дополняется.

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