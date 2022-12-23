«Ъ»: российский рынок благотворительности перешел в режим «выживания» с февраля 2022 года

После введения первых международных санкций против России в конце февраля 2022 года в связи с обострением конфликта на Украине внутренний рынок благотворительности столкнулся с серьезными трудностями и перешел в режим «выживания». Для сохранения рынка ему необходимо перестроиться с финансовой на ресурсную модель функционирования, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков консалтинговой компании «Яков и партнеры».

Только за 2020 год число «доноров» благотворительных организаций на российском рынке сократилось вдвое вместе с уходом из страны международных компаний и частных инвесторов, а уровень платежеспособности населения упал на 7%. За то же время объемы зарубежных поступлений снизилось на 50% из-за закрытия в России ряда платежных систем, а материальные расходы фондов увеличились на 15%, указали в «Яков и партнеры».

«(В сложившихся условиях. — «Газета.Ru») возможно оформление тренда на престижность определенных форматов благотворительности в формате «действия вместе вместо денег поодиночке». Новые игроки, ориентированные на такие стратегии, не конкурируют с существующими фондами, между тем они могут быть новыми точками общественной консолидации <....> В рамках выбора новой стабильной модели рынка стоит ориентироваться на будущее смещение модели от финансовой поддержки нуждающихся к ресурсной поддержке», — говорится в материале.

Такая модель работы рынков благотворительности, в частности, получила распространение в Индии, Китае и Великобритании. По мнению аналитиков консалткомпании, текущее «выживание» может и должно быть существенно более продуктивным, чем просто выживание».

5 декабря первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что 19% граждан России регулярно принимают участие в благотворительных проектах. К числу последних он отнес и волонтерскую деятельность.