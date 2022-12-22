Около шести тысяч российских туристов вывезли из Египта

Туристический оператор Tez Tour сообщил, что число вывезенных из Египта российских туристов по итогам 22 декабря составит порядка 6 тыс. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу туроператора.

«Вывезено с учетом рейсов, которые вылетят сегодня, 3,4 тыс. туристов из Хургады, 2,5 тыс. — из Шарм-эль-Шейха», — сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на египетских курортах пока остаются 900 человек.

Утром 15 декабря сотни россиян не смогли вылететь в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх из аэропорта Внуково из-за задержки рейсов на восемь часов. Туристы, которые должны были покинуть Египет на обратных рейсах, также не смогли вылететь и остались в отелях до последующего уведомления. В компании рассказали, что рейсы невозможно выполнить из-за введенных ограничений на полеты и запретов на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) на использование предложенного альтернативного маршрута.

Позднее Tez Tour сообщил, что вернет в полном объеме деньги за туры клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря.