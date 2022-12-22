Вице-премьер Абрамченко заявила, что зерновая сделка реализуется в интересах ЕС

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что зерновая сделка на сегодняшний день реализуется в интересах Европейского союза и в одностороннем порядке. Об этом она сказала в интервью телеканалу «НТВ».

Чиновник объяснила, что к 16 декабря по сделке отправилось 561 судно с зерном, но большая часть из них вывезла груз в Европу.

«6,4 миллиона тонн уехало в Евросоюз. В основном это кукуруза - 43%, <...> и 29% - это пшеница. И два с небольшим миллиона тонн в Турцию», — отметила Абрамченко.

Она также заявила, что другую проблему представляет то, что Россельхозбанк, ответственный за расчеты по продовольствию и минеральным удобрениям, все еще не подключен к международной платежной системе SWIFT.

Вице-премьер подчеркнула, что вывоз этих товаров не должен сталкиваться с ограничениями и что эти товары предназначены для беднейших стран мира.

«Как и говорил президент, сделка в одностороннем порядке на сегодняшний день реализуется в интересах Евросоюза», — констатировала Абрамченко.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.