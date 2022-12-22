«Ъ»: генерация тока в европейской части России и на Урале упала из-за остановки его поставок в ЕС

Объемы выработки электроэнергии в европейской части России и на Урале с лета снизились на 1,2% год к году, а в энергосистеме Северо-Западного федерального округа — более чем на 3%. Основной причиной спада стала приостановка поставок энергии из страны в государства Евросоюза (ЕС), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты и источники.

«Производство электроэнергии в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал, около 80% выработки в России — «Газета.Ru») с июня по ноябрь упало на 1,2% год к году и составило примерно 397 млрд кВт/ч. Самое сильное падение произошло в объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада, где выработка за шесть месяцев снизилась более чем на 3%, до 52 млрд кВт/ч», — говорится в материале.

Экспорт электроэнергии из энергосистемы Северо-Запада происходил вплоть до середины мая 2022 года. На страны Евросоюза приходилась значительная часть поставок, однако из-за действия международных санкций против России транспортировка энергии в этом направлении была прекращена. В частности, с введением торговых ограничений стало невозможно проводить денежные расчеты, уточняется в статье.

«Поставки в ЕС шли из энергосистемы Северо-Запада до середины мая: из Ленинградской области — в Финляндию, из Калининградской области — в Литву, а также из Псковской области — в Латвию и Эстонию. В Европу ушло более половины от годового объема экспорта электроэнергии — 13 млрд кВт/ч в 2021 году. За пять месяцев 2022-го Россия успела поставить в ЕС до 5 млрд кВт/ч», — заключается в заметке.

20 декабря глава Министерства энергетики (Минэнерго) Николай Шульгинов призвал к объединению энергетических систем России, Азербайджана и Ирана. В обозримом будущем одной из главных задач станет обеспечение устойчивости их параллельной работы.