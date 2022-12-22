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Daily Mail: золотую печать Екатерины II продали на аукционе в Британии почти за $28 тыс.

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Золотую печать, которая принадлежала российской императрице Екатерине II, продали на аукционе в Великобритании почти за $28 тыс. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Печать датирована 1780-ми годами, она использовалась при российском императорском дворе в качестве официальной печати», — утверждается в публикации.

Отмечается, что на печати, которая была продана за 22,9 тыс. фунтов стерлингов ($27,7 тыс.), изображены лев и лошадь. Ее создал огранщик Чарльз Браун.

«Считается, что она была возвращена в Англию членом купеческой семьи Меллиш, проживавшей в Лондоне», — говорится в статье.

Издание сообщает, что печать нашла в старой коробке из-под печенья эксперт по ювелирным изделиям Дейзи Хартли при оценке имущества.

По данным Daily Mail, золотая печать ушла с молотка на торгах аукционного дома Hartley Auctions.

Ранее сообщалось, что акварель Карла Брюллова «Портрет светлейшей княгини Анны Ивановны Лопухиной» с подписью живописца выставили на аукционе за 2,1 млн руб.

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