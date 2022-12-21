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Россия и Белоруссия подписали соглашение о технологических операциях в Союзном государстве

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Reuters

Белоруссия утвердила межправительственное соглашение с Россией о признании осуществляемых на территории Союзного государства технологических операций. Об этом говорится в постановлении совета министров РБ, передает РИА Новости.

«Совет министров Республики Беларусь постановляет утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства», — говорится в постановлении.

Соглашение между правительствами двух стран было подписано в Москве 27 сентября этого года, отмечается в документе.

Министерству иностранных дел Белоруссии поручено направить уведомление о выполнении Минском внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили курс на укрепление суверенитетов двух стран в рамках встречи в Минске.

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