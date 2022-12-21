Всемирный банк одобрил новый пакет помощи для Украины объемом $610 млн

Всемирный банк одобрил выделение $610 млн «на удовлетворение неотложных потребностей Украины». Об этом сообщается на сайте финорганизации.

Проекты финансирования включают оказание помощи и восстановление Украины в условиях продолжающегося конфликта.

Пакет, предполагает предоставление кредита в размере $500 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), он будет выдан под гарантии Великобритании.

Эти средства должны помочь правительству Украины покрыть расходы, связанные с выплатой детских и семейных пособий, зарплат госслужащим и коммунальными платежами.

Также Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выделяет $102 млн в помощь украинским семьям. Ее получат более 600 тыс. человек, указал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил организацию за выделение денежной помощи для более 120 тыс. семей. Средства направят тем семьям, кто воспитывает четырех или более детей, или ухаживает за детьми с инвалидностью.

Эстония в свою очередь планирует передать Украине медицинские мобильные амбулатории.